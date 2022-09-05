Москва, 5 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Госдуме объяснили, почему мессенджер Telegram не попал в список соцсетей, где в обязательном порядке органы госвласти должны вести паблики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

«Объясняю, как инициатор закона: мы изначально установили, что в такой список могут попасть только отечественные соцсети. Telegram ни одному из этих критериев не отвечает», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Telegram не является соцсетью и зарегистрирован не в российской юрисдикции, напомнил парламентарий.

При этом депутат указал на то, что все это «нисколько не мешает любым госорганам вести свой ТГ-канал».

«Но это их право, а не обязанность», — добавил Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство России определило соцсети, где органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты. Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».