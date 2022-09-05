Москва, 5 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, президент Владимир Путин поздравил коллектив компании АО «ДОМ. РФ» с 25-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что компания является одним из лидеров строительного рынка по предоставлению проектного финансирования застройщикам и выдаче ипотеки, активно увеличивает объёмы бизнеса, демонстрируя зачительные темпы роста.

«Коллектив внёс весомый вклад в продвижение ипотечного жилищного кредитования, в комплексное развитие территорий и улучшение качества жизни людей, это заслуживает уважения и признания», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «ДОМ. РФ» имеет вполне чёткий комплексный план развития не только ипотечного и жилищного рынка страны, но и собственного развития.

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