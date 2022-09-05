Москва, 5 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), в котором будет участвовать президент России Владимир Путин, не планируется. Об этом 5 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. Его визита не планируется», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, посетит ли белорусский президент ВЭФ и возможны ли на этом мероприятии его переговоры с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что резерв для улучшения демографической ситуации в России кроется в занятости, точечном стимулировании и борьбе с бедностью.