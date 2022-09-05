Москва, 5 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Даже если Народный банк Китая перестанет целенаправленно понижать курс юаня, это может произойти само собой благодаря глобальному укреплению американской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

Yu Lan Доллар и Юань

«Девальвация китайского юаня относительно доллара США — результат разнонаправленной процентной политики, проводимой монетарными властями двух стран, причем наблюдаемый высокий темп инфляции в США говорит о том, что потенциал роста ставок по федеральным фондам пока не исчерпан, — сказала она. — Таким образом, даже если Народный банк Китая не будет целенаправленно понижать курс юаня, это может произойти само собой благодаря глобальному укреплению американской валюты».

Впрочем, как полагает Печалова, снижение покупательной способности потребителей китайских товаров в США и Европе может подтолкнуть монетарные власти Китая к дальнейшему ослаблению юаня в целях стимулирования национального экспорта.

«Кроме этого, эскалация конфликта между КНР и Тайванем, его переход в горячую стадию, может резко обвалить китайскую валюту», — также отметила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Народный банк Китая проводит умеренную монетарную политику без резких интервенций.