Анкара, , 11:20 — REGNUM Годовая инфляция в Турции по итогам августа ускорилась до 80,21% против 79,6% в июле. Об этом сообщили группа исследования инфляции (ENAG), созданная учёными и экономистами.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении группы в Twitter также указано, что рост потребительских цен в июне увеличился на 5,86%. В июле этого года данный показатель составлял 79,60%.

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Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2022 года экономика Турции, несмотря на максимальную за 23 года инфляцию, достигшую почти 80%, показала быстрый рост. Так, за три месяца с апреля по июнь ВВП страны вырос на 7,6% в годовом исчислении благодаря высокому экспорту, чему способствовало ослабление турецкой лиры.

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