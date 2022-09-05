Кемерово, , 11:19 — REGNUM В банках Кемеровской области за первое полугодие 2022 года выявлено 43 поддельные купюры. Это на девять меньше, чем в январе–июне 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Фальшивая купюра ГУ МВД России по Иркутской области

Большинство выявленных фальшивок крупных номиналов — 30 банкнот по 5 тыс. рублей, две — по 2 тыс. рублей, девять - по 1 тыс. рублей. Кроме того, две подделки были номиналом по 100 и 50 рублей.

Чаще всего мошенники сбывают фальшивые деньги через павильоны, придорожные кафе и мелкие магазины, где нет специального оборудования.

«В обороте находятся девять номиналов банкнот, причем большинство из них еще и в нескольких модификациях одновременно», — добавил управляющий отделением Сергей Драница.