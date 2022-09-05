Воронеж, , 11:18 — REGNUM Уборка сахарной свёклы началась в 12 районах Воронежской области, сообщили 5 сентября в региональном департаменте аграрной политики.

Сахарная свёкла Pixabay.com

На данный момент хозяйствами убрано 4,8 тыс. га, или 4% к плану, урожайность составляет 363 ц/га. При этом в Семилукском районе урожайность достигает 457 ц/га, в Верхнехавском — 450 ц/га, в Бобровском — 435 ц/га, Россошанском — 415 ц/га, в Лискинском — 412 ц/га

Валовой сбор в настоящее время достиг 173 тыс. тонн, всего воронежские аграрии намерены получить не менее пяти миллионов тонн свёклы.

В Воронежской области заработали все восемь сахарных заводов. Уже заготовлено 247 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано — 200,4 тыс. тонн, получено 20,5 тыс. тонн сахара. В 2022 году сахарные заводы намерены заготовить 5,3 млн тонн сахарной свёклы, в том числе около 450 тыс. Тонн будет завезено из других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области завершилась уборка ранних зерновых, урожай составил 5,6 млн тонн зерна.