Владивосток, 5 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Около 200 тыс. страховых полисов приобрели в СберСтраховании жители Дальнего Востока за восемь месяцев текущего года. Как сообщают в пресс-службе Сбера, это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснила компания в преддверии Восточного экономического форума.

Страхование

Наиболее востребованной в регионе стала программа по защите денежных средств на картах и счетах «Сбереги финансы». По ней было оформлено 34% от всех розничных договоров страхования в 2022 году. Примечательно, что основная часть полисов по программе — 49% — была оформлена весной. На втором месте по количеству купленных страховок — ОСАГО, на которое пришлось 32% розничного портфеля. На третьем месте (28%) — программы страхования недвижимого имущества, куда входят ипотечное и добровольное страхование недвижимости. Больше всего выплат было произведено по программам страхования имущества и каско. По программам страхования жилья наиболее частой причиной обращений клиентов стали заливы в многоквартирных домах — на них пришлось 46% всех страховых событий в регионе за 2022 год. А самая крупная выплата была произведена по каско: страховая компания возместила 1,4 млн рублей на ремонт фуры SCANIA после ДТП.

«Независимо от региона проживания, важно обеспечить себя и своё имущество страховой защитой, — отметила руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова. — Широкий спектр программ от СберСтрахования поможет подобрать защиту на любой случай: от автогражданской ответственности до лечения в случае укуса клеща. При возникновении страхового события компания возьмёт на себя финансовые вопросы и убережёт ваш кошелёк от незапланированных расходов».

Напомним, СберСтрахование предлагает клиентам широкий ряд программ по личному и имущественному страхованию. Недавно компания запустила комбопрограмму «Защита на любой случай», которая в рамках одного полиса позволяет оформить комплексную защиту сразу по нескольким направлениям. Клиенты самостоятельно могут выбрать наполнение, отметив только необходимые опции страховки. По одному полису можно застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать актуальную для себя комбинацию рисков. При оформлении двух рисков клиенты получают выгоду 10%, трёх —15%. Для подписчиков СберПрайм совокупная выгода по программе может достигать 25%.