Пенза, , 11:21 — REGNUM Еще 22 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» открылись в Пензенской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Центр образования «Точка роста» Pnzreg.ru

Объекты созданы в рамках нацпроекта «Образование». В школах обновляют учебные помещения, приобретают современное оборудование, повышают квалификацию педагогов, расширяют практическое содержание реализуемых образовательных программ.

Так, в рамках проекта в пензенские учебные заведения поступили ноутбуки, учебные роботы-манипуляторы, многофункциональные устройства, наборы ОГЭ (основной государственный экзамен) по химии, демонстрационные комплекты цифровой лаборатории по нейротехнологии и цифровые микроскопы.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензе на базе средней общеобразовательной школы № 66 имени В. А. Стукалова заработал Центр цифрового образования детей «IT-куб». На создание площадки из федерального и регионального бюджетов выделялось около 17,5 млн рублей.

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