Петропавловск-Камчатский, 5 сентября 2022, 11:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин 5 сентября прилетел на Камчатку, сообщили к пресс-службе Кремля.
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Глава государства примет участие в экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».
На Камчатке Путин также проведёт совещание по развитию краю.
Уже 6 сентября президент прибудет во Владивосток, где проходит VII Восточный экономический форум.
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на острове Русский 5 сентября стартовал II Международный форум по сохранению тигра. На открытии саммита к участникам по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин.