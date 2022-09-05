Москва, , 11:18 — REGNUM В России с сентября запущен новый инструмент поддержки предприятий — промышленная ипотека. Об этом 5 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По поручению президента правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности — это промышленная ипотека. Соответствующее постановление подготовлено», — заявил Мишустин.

Российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям активизировать расходы на приобретение новых помещений — ну а это, как правило, весьма затратная часть сметы», — указал он.

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