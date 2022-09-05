Джакарта, 5 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы индонезийские компании имели больше возможностей для развития бизнеса на Филиппинах, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Джоко Видодо заявил, что на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим две страны договорились увеличить интенсивность сотрудничества в инфраструктурных и стратегических отраслях.

«В будущем я хочу, чтобы у индонезийских госпредприятий и частных компаний было больше возможностей для развития бизнеса на Филиппинах», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал прибытие президента Филиппин Фердинанда Маркоса и первой леди страны в президентский дворец в Богоре.

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