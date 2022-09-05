Сеул, , 11:17 — REGNUM С 5 по 8 сентября правительственная делегация Южной Кореи посетит Францию, чтобы предоставить Международному бюро выставок (BIE) план проведения Всемирной универсальной выставки Expo 2030 в Пусане. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, делегацию возглавит замминистра Чан Ён Чжин. В состав делегации также войдут мэр Пусана Пак Хён Чжун, главный секретарь президента по гражданской политике Ким Юн Иль, представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

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