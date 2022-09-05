Ярославль, 5 сентября 2022, 11:26 — REGNUM В Ярославской области владельцам дома, пострадавшего от ДТП с бензовозом в деревне Воробино, окажут материальную помощь. Об этом сообщили в правительстве региона.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП, которое произошло 30 августа на трассе Ярославль — Кострома. После столкновения с машиной скорой помощи бензовоз выехал на участок, где стояли два жилых дома и баня. Строения пострадали в результате пожара. 5 сентября стало известно, что администрация Ярославского муниципального района окажет помощь пострадавшим.
Кроме того, в течение года хозяйка получит соцпомощь на возмещение ущерба в связи с полной утратой жилища и имущества в размере двойной величины прожиточного минимума — 26 170 рублей. Кроме того, ей бесплатно выделят лес для строительства.
В настоящее время власти помогают восстановить документы семье пострадавшей.
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