Ярославль, , 11:26 — REGNUM В Ярославской области владельцам дома, пострадавшего от ДТП с бензовозом в деревне Воробино, окажут материальную помощь. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сгоревший дом в Воробино Наталья Демина

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП, которое произошло 30 августа на трассе Ярославль — Кострома. После столкновения с машиной скорой помощи бензовоз выехал на участок, где стояли два жилых дома и баня. Строения пострадали в результате пожара. 5 сентября стало известно, что администрация Ярославского муниципального района окажет помощь пострадавшим.

«Наталья Демина обратилась в управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР 1 сентября с заявлением на оказание социальной помощи на первоочередные нужды, как пострадавшая в результате пожара. Размер помощи составит 13 085 рублей», — сообщили власти.

Кроме того, в течение года хозяйка получит соцпомощь на возмещение ущерба в связи с полной утратой жилища и имущества в размере двойной величины прожиточного минимума — 26 170 рублей. Кроме того, ей бесплатно выделят лес для строительства.

«Администрацией Ярославского муниципального района будет направлено ходатайство в Департамент лесного хозяйства ЯО о выделении Наталье Деминой 120 кубов леса на корню (для строительства нового дома). Наталье Деминой также рекомендовано обратиться в суд на возмещение ущерба в компанию бензовоза, по причине которого произошло возгорание», — добавили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время власти помогают восстановить документы семье пострадавшей.

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