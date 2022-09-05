Красноярск, 5 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. У России всегда было много преимуществ перед Западом, и сейчас это стало особенно очевидным. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 5 сентября сообщил политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край), комментируя материал The Sun о том, что в России, несмотря на санкции, продукты питания и отопление дешевле, чем в Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Долгие годы, особенно начиная с 90-х годов и даже чуть раньше, в головы российского и вообще постсоветского жителя вдалбливалось как непреложная истина то, что Запад процветает материально, что все там миллионеры, что все отдыхают на загородных виллах и пьют исключительно дорогие напитки. Но с тех пор граждане России стали получать гораздо больше информации и анализировать её. Я сталкивался с очень многими своими знакомыми, которые, пожив немного за границей (кто в Италии, кто во Франции), были в полном разочаровании. Некоторые даже состояли в браке с местными жителями и были разочарованы и уровнем жизни, и уровнем отношений между собой», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Павел Клачков подчеркнул, что «на самом деле замерзали там ещё до всякого газового кризиса»: «Мы тут привыкли, например, что у нас в квартирах тепло. А моя знакомая, вернувшаяся из Италии, никак не могла привыкнуть, что в зимний период там постоянный холод и надо на ночь закутываться, чтобы чувствовать себя комфортно. У нас в России было много преимуществ всегда, просто мы никогда их не ценили. Под воздействием агрессивной политики западных СМИ и проводников интересов Запада в отечественных СМИ, которых было полно и сейчас ещё хватает, мы не ценили в полной мере того, что имеем».

Сейчас уже становится очевидным, что Европейский союз и Запад в целом перешагнули порог серьёзного экономического кризиса, отметил эксперт.

«Ничего хорошего их там не ждёт. Конечно, есть определённый запас прочности, но уже по примеру цен на питание и на энергию мы можем видеть чётко, что у нас преимущество довольно серьёзное. И чтобы нас этого преимущества не лишили, мы должны успешно провести специальную военную операцию», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным таблоида The Sun, жителей Великобритании возмутило, что, несмотря на санкции, продукты питания и отопление в России дешевле, чем в их стране.

В августе цены на продукты питания в Великобритании выросли самыми быстрыми темпами со времён экономического кризиса в 2008 году, подскочив до 10,5% по сравнению с 2021 годом.