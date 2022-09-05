Москва, 5 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Госдуме задаются вопросом, кто начал новую «раскрутку» вернувшейся в Россию певицы Аллы Пугачевой.

Duma.gov.ru Нина Останина

«Вот вопрос: «Кто и с какой целью начал новую «раскрутку» Пугачевой на манер покойного «правозащитника» С. Ковалева из 90-х?», на мой взгляд, вполне себе практический. Алла Пугачева как «генератор смыслов» вместо Дарьи Дугиной — не к этому ли нас хотят подвести определенные силы?» — задает вопрос депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) в телеграм-канале.

Парламентарий обратила внимание на то, как Пугачева вернулась в Россию.

«Вернувшаяся в Россию «испуганная патриотка» Алла Пугачева открыла ногой дверь лимузина и заявила буквально следующее: «Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу и перестали быть Империей Зла. Куда-то пропало человеколюбие и благородство, умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа», — напомнила Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа была выложена в соцсеть видеозапись с комментарием Аллы Пугачёвой, которая рассказала, по какой причине покидала РФ и почему решила вернуться домой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что супруг певицы Максим Галкин делал очень плохие заявления, ему явно «с нами не по пути».