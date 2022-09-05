Архангельск, 5 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Автопарк медучреждений Архангельской области скоро пополнится еще 14 новыми машинами «скорой помощи». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

«Машины предназначены для сельских территорий и малых городов. Все они отечественного производства, полноприводные, учитывают наши северные условия и отличаются высокой проходимостью. Такие технические возможности транспорта особенно большую роль играют в осенний и весенний периоды», — написал глава региона.

Напомним, год назад регион получил 15 автомобилей скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, Приангарье получит 18 автомобилей скорой помощи.