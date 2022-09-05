Ижевск, 5 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии в своем telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полицейский

Мужчина обвиняется в том, что нанес множество колото-резаных ран двум полицейским полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД по Ижевску. Инкриминируемое преступление оценивается как умышленное особо тяжкое. С учетом этого обстоятельства и личности обвиняемого он заключен под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 сентября мужчина попытался поджечь здание одного из отделов полиции в Ижевске. Подозреваемый бросил в здание четыре бутылки с зажигательной смесью и ещё четыре бутылки были у него в сумке. сотрудники полиции попытались задержать злоумышленника, однако он набросился на них с ножом, ранив одного из правоохранителей в грудь и ещё одного — в руку, после чего полицейские были вынуждены открыть огонь в нападавшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

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