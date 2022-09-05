Москва, 5 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, президент Владимир Путин прибыл в Камчатский край, где примет участие во всероссийском экологическом молодёжном форуме «Экосистема. Заповедный край».

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Президент РФ проведёт большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки и встретится с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Затем Путин отправится во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и посетит стратегические командно-штабные учения Вооружённых сил РФ «Восток-2022».

ИА REGNUM ранее сообщало, президента России Владимира Путина ждут на Камчатке на форуме, который состоится с 29 августа по 5 сентября.

Читайте подробнее: Владимира Путина ждут на Камчатке