Лондон, , 11:12 — REGNUM С июня 2022 года в Великобритании порядка 4,7 тыс. киевских боевиков прошли курс боевой подготовки. Об этом 5 сентября сообщает британский телеканал Sky News.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Порядка 4700 военных уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии, которое началось в июне», — говорится в сообщении.

Также указывается, что британские власти решили продлить боевой курс подготовки для военных ВСУ с трех до пяти недель для того, чтобы «превратить десятки тысяч [жителей территории б. УССР] в солдат для передовой».

«Сейчас мы продлеваем (учебный курс — ред.) до пяти недель, чтобы обеспечить наилучшую возможную подготовку [киевских] солдат, которые скоро будут участвовать в активных боевых действиях», — заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес.

Как сообщало, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 40 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).