Находка, Приморский край, , 11:10 — REGNUM В посёлок Врангель уже сварено в нитку более 80% трубопровода газопровода. Подать «голубое» топливо потребителям планируют весной 2023 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Газопровод Gazprom.ru

Читайте также: В Якутии появится завод по производству сжиженного газа

Строительство газопровода, который приведет в Находку газ по ветке из Большого Камня, вышло на финальную стадию: 83% трубы уже сварено в нитку, на 60% произведена засыпка. Газораспределительная станция «Врангель» соединит магистральный газопровод и сети будущего Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ). На сегодняшний день строительство объекта находится в высокой степени готовности: полностью смонтирован фундамент, ведется обвязка, комплектация по газопроводу — практически 100%.

Газопровод строится в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина. Главными потребителями газа станут Находкинский завод минеральных удобрений и резиденты ТОР «Находка».

«Приход газа в Находку поможет газифицировать коммунальную инфраструктуру города, а также частный сектор. Планируется построить две газовые котельные, которые заменят 11 мазутных и угольных, что даст экономию для местного бюджета. Кроме того, в связи с закрытием угольных котельных улучшится экологическая обстановка в городе», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтеналивной терминал и предприятие по сжижению газа создадут в селе Павловск Мегино-Кангалакского района Якутии. В строительство предприятия вложат 6 млрд рублей.