Анкара, , 11:10 — REGNUM Официальный уровень инфляции в Турции в августе 2022 года превысил 80%, однако политики уверяют, что стремительный рост цен вскоре начнет замедляться, как передает Financial Times.

Турецкая лира Рыжкова Анна © ИА REGNUM

Согласно данным, опубликованным 5 сентября государственной статистической службой Турции, индекс потребительских цен в августе вырос на 80,2% в годовом исчислении — это самый высокий показатель за почти два десятилетия пребывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана у власти.

Однако чиновники правительства настаивают на том, что инфляция начнет снижаться в последние месяцы 2022 года, хотя и повысили свой прогноз по инфляции на конец года до 65%.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил в прошедшие выходные, что к концу 2023 года уровень инфляции составит 25%. Турецкие чиновники надеются, что снижение инфляции поможет Эрдогану переизбраться на выборах, которые намечены на июнь 2023 года.

До опубликования данных по августовской инфляции американский инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил, что инфляционная динамика в Турции «вызывает беспокойство», и предсказал, что инфляция превысит 90% в октябре и ноябре, а затем снизится до 75%.

Поскольку президент Турции является убежденным противником повышения процентных ставок, страна переживает стремительный рост инфляции и падение стоимости лиры, что привело к снижению уровня жизни и росту недовольства в обществе.

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