Москва, , 11:07 — REGNUM В Госдуме обеспокоены несоблюдением маркетплейсами законодательства о торговле табачной продукцией.

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«Обратился в прокуратуру. Пусть проверят, как маркетплейсы соблюдают законодательство», — сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в телеграмм-канале.

Он обратил внимание на то, что интернет-магазины продают сигареты несовершеннолетним.

«Интересно, какие ещë товары для взрослых несовершеннолетние могут купить через «Вайлдберриз» и их коллег?» — задается вопросом парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме предложили запретить продажу вейпов и электронных сигарет в России.

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