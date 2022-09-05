Уфа, 5 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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«Местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что 6 сентября в республике ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до +4°С, днем воздух может прогреться до +15°С. На некоторых участках автотрасс ночью и утром возможен туман, видимость менее 500 метров.

Отмечается, что всего с начала пожароопасного периода 2022 года в Башкирии возникло 58 очагов лесных пожаров на общей площади 304 га.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Башкирии фиксируется значительное снижение числа природных пожаров.