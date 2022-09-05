Вашингтон, 5 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Геймдизайнер Valve Грег Кумер в недавнем интервью для Famitsu заявил, что компания не бросает разработку игр и в данный момент работает над множеством новых проектов. Об этом пишет издание Gamingbolt.

Кадр из игры Half-Life Игра с HD-текстурами

Кумер отметил, что в разработке новых игр участвует большой процент сотрудников студии, однако он не сказал, над какими именно проектами ведётся работа. Тем не менее геймдизайнер отметил, что Valve продолжит развивать вселенную Half-Life в будущем.

Напомним, что Valve — это американская компания-разработчик и издатель видеоигр. Она создала Half-Life, Counter-Strike, Left 4 Dead и множество других знаковых проектов.