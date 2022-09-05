Москва, , 11:05 — REGNUM С 1 сентября в России начали действовать новые нормы в сфере охраны труда, благодаря которым вводится единый классификатор видов и причин несчастных случаев. Об этом 5 сентября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Татьяна Голикова Government.ru

«Для всех отраслей и организаций вводится единый классификатор видов и причин несчастных случаев на производстве, который станет основой для последующего оформления документов в электронном виде», — заявила Голикова.

«Пострадавшим работникам в результате произошедшего несчастного случая на производстве страховые выплаты смогут назначаться уже на следующий день, а не по результатам завершения расследований несчастного случая, сроки которого достигают иногда до полугода», — указала она.