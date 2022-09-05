Волгоград, 5 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Маршрутное такси и «Лада Гранта» столкнулись утром 5 сентября в Волжском Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при проезде перекрёстка улиц Карбышева — Королева не предоставил преимущества маршрутному такси. После столкновения «ГАЗель» опрокинулась на бок.

За медицинской помощью обратились четверо пассажиров микроавтобуса.