Ярославским транспортникам не хватает 270 водителей
Ярославль, 5 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Ярославским транспортным компаниям не хватает 270 водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Центре занятости населения Ярославля.
26 августа ИА REGNUM сообщало о том, что власти организовали бесплатное обучение для водителей рейсовых автобусов категорий D и C. Программы были запущены из-за дефицита кадров.
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2 сентября в столице региона состоялась ярмарка вакансий от работодателей, среди которых были АО «ПАТП-1», ООО «Автомиг», ИП Воронин, АО «Ярославское АТП», ООО «Первая пассажирская компания», ИП Сударкин и ИП Журавлёв.
Общая потребность этих фирм составила больше 270 сотрудников. Пока неизвестно, сколько всего работников трудоустроилось сразу, но на обучение категории D на 5 сентября подано 30 заявок по региону, из них 16 — в Ярославле.
ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.