Челябинск, 5 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Челябинске после введения выделенных полос для общественного транспорта осложнилась ситуация с автомобильными пробками. Об этом пишут СМИ.

Krd.ru Выделенная полоса

В частности, проблемы отмечаются на улицах Чичерина, Труда и на Университетской Набережной. Также заторы заметили на некоторых других улицах, на которых ранее были открыты выделенные полосы для общественного транспорта.

Вопрос был рассмотрен 5 сентября на аппаратном совещании в мэрии. Градоначальница Наталья Котова поручила подчинённым обсудить его с представителями ГИБДД.