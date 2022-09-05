Москва, , 11:03 — REGNUM Наблюдательный совет ВЭБ. РФ одобрил новый пакет мер поддержки для моногородов, которые в скором времени будет предоставлять госкорпорация.

Ирина Макиева Моногорода. рф

Согласно утвержденному Наблюдательным советом ВЭБ. РФ порядку финансирования проектов из моногородов, предприниматели могут рассчитывать на новые меры поддержки.

Кредиты:

· от 5 млн рублей до 1 млрд рублей под 1% годовых сроком до 15 лет (под гарантию Корпорации «МСП» или банковскую гарантию);

· от 250 млн рублей до 1 млрд рублей под 5% годовых сроком до 15 лет (под залог и иное обеспечение);

· от 5 млн рублей до 50 млн рублей под 0% годовых сроком до 4 лет на текущую деятельность (для моногородов с режимом ЧС Федерального характера);

· от 5 млн рублей до 250 млн рублей под 0% годовых сроком до 15 лет на капитальные вложения (для моногородов с режимом ЧС Федерального характера).

Безвозвратное софинансирование:

· объектов инфраструктуры к инвестпроектам — максимально до 750 млн рублей (ВЭБ. РФ софинансирует до 95% от общей стоимости объекта)

· объектов социальной инфраструктуры для моногородов с численностью населения до 50 тыс. человек — максимально до 750 млн рублей (ВЭФ. РФ софинансирует до 50% от общей стоимости объекта).

«Правительство согласовало новые меры поддержки для моногородов, которые в скором времени можно будет получить в ВЭБ. РФ. Несмотря на то, что беспроцентного займа для всех моногородов больше нет, он остался только для городов с режимом ЧС, по рекомендации Правительства, Минэка и Минфина мы расширили границу льготных кредитов с 5 млн до 1 млрд рублей под 1% годовых. В текущей ситуации, когда процентная ставка во всех банках высокая, наши условия по-прежнему остаются беспрецедентными для моногородов. Когда бесшовный переход полностью завершится, мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшие несколько недель, можем начать принимать заявки от предпринимателей», — рассказала журналистам главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ. РФ Ирина Макиева .

Напомним, ранее поддержкой моногородов занимался профильный институт развития — некоммерческая организация «Фонд развития моногородов». В 2020 году Правительством РФ в рамках реформы институтов развития было принято решение о ликвидации Фонда. В настоящее время МОНОГОРОДА. РФ продолжает свою работу вплоть до фактической передачи обязательств в ВЭБ. РФ.

В ближайшее время госкорпорация ВЭБ. РФ объявит о начале приема заявок от моногородов.