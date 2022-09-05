Правительство РФ утвердило перечень новых мер поддержки для моногородов
Москва, 5 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Наблюдательный совет ВЭБ. РФ одобрил новый пакет мер поддержки для моногородов, которые в скором времени будет предоставлять госкорпорация.
Согласно утвержденному Наблюдательным советом ВЭБ. РФ порядку финансирования проектов из моногородов, предприниматели могут рассчитывать на новые меры поддержки.
Кредиты:
· от 5 млн рублей до 1 млрд рублей под 1% годовых сроком до 15 лет (под гарантию Корпорации «МСП» или банковскую гарантию);
· от 250 млн рублей до 1 млрд рублей под 5% годовых сроком до 15 лет (под залог и иное обеспечение);
· от 5 млн рублей до 50 млн рублей под 0% годовых сроком до 4 лет на текущую деятельность (для моногородов с режимом ЧС Федерального характера);
· от 5 млн рублей до 250 млн рублей под 0% годовых сроком до 15 лет на капитальные вложения (для моногородов с режимом ЧС Федерального характера).
Безвозвратное софинансирование:
· объектов инфраструктуры к инвестпроектам — максимально до 750 млн рублей (ВЭБ. РФ софинансирует до 95% от общей стоимости объекта)
· объектов социальной инфраструктуры для моногородов с численностью населения до 50 тыс. человек — максимально до 750 млн рублей (ВЭФ. РФ софинансирует до 50% от общей стоимости объекта).
Напомним, ранее поддержкой моногородов занимался профильный институт развития — некоммерческая организация «Фонд развития моногородов». В 2020 году Правительством РФ в рамках реформы институтов развития было принято решение о ликвидации Фонда. В настоящее время МОНОГОРОДА. РФ продолжает свою работу вплоть до фактической передачи обязательств в ВЭБ. РФ.
В ближайшее время госкорпорация ВЭБ. РФ объявит о начале приема заявок от моногородов.