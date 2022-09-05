Москва, 5 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Американская валюта продолжит укрепляться, так как ФРС США агрессивно поднимает ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

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«Курс любой валюты откликается на изменение краткосрочной процентной ставки центральным банком, — сказала она. — Однако в США эффект от политики ФРС, довольно агрессивно поднимающей ставку в целях борьбы с инфляцией, дополняется повышенным спросом на американскую валюту со стороны инвесторов, ищущих убежище для своих капиталов в условиях геополитической нестабильности, энергетического кризиса и начавшейся рецессии в Европе».

По ее словам, поскольку ФРС США и далее будет повышать процентную ставку (возможно, до уровня 3,25–3,5% к концу 2022 года), американская валюта продолжит укрепляться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, европейская валюта упала ниже 0,99 доллара, самого низкого уровня за 20 лет.