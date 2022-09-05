Донецк, , 11:00 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 40 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

«За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 199 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град»; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; танк и минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Киевский, Куйбышевский и Кировский районы), Зайцево, Горловка, Озеряновка, Гольмовский, Широкая Балка, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Михайловка, Макеевка и Кременец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики снова произвели артиллерийский обстрел Кировского района Донецка.