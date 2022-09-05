София, , 10:59 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении выделить жителям Пловдивской области, пострадавшей от сильнейшего наводнения, экстренную финансовую и техническую помощь. Об этом 5 сентября сообщает софийская газета «Факты».

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По предварительным данным, каждая семья, чей дом был затоплен или разрушен, сможет рассчитывать на выплату денежных средств в размере до $3 тыс.

Кроме того, силами армейским инженеров и строителей будут созданы пункты временного проживания для лиц, полностью лишившихся жилья из-за стихийного бедствия.

Отмечается, что правительство страны также рассматривает возможность оказания содействия местным фермерам. Согласно официальной информации, в некоторых районах Пловдивской области урожай зерновых и бобовых культур был уничтожен на 100%.