Джакарта, , 10:59 — REGNUM Цены на топливо выросли примерно на 30% по всей Индонезии после того, как правительство урезало высокие субсидии, которые подавляли инфляцию в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии, сообщает CNN Indonesia.

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Президент Индонезии Джоко Видодо назвал решение о повышении цен на топливо в Индонезии «последним вариантом».

«Правительство стремится к тому, чтобы субсидии и государственные средства использовались точно по назначению. Субсидии должны быть более выгодными для бедных», — заявил Джоко Видодо.

Несмотря на риск массовых протестов населения, правительство Индонезии продолжало повышать цены на топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал прибытие президента Филиппин Фердинанда Маркоса и первой леди страны в президентский дворец в Богоре.

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