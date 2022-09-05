Лос-Анджелес, США, 5 сентября 2022, 10:57 — REGNUM Популярный анимационный сериал «Аркейн», созданный по мотивам игровой вселенной League of Legends, стал первым анимационным стриминговым шоу, получившим премию «Эмми». Об этом пишет издание Eurogamer.
«Аркейн» получил награду в категории «Лучшая анимационная программа». Конкуренцию ему составляли «Симпсоны», «Рик и Морти», «Закусочная Боба» и «Что, если…?».
Напомним, что «Аркейн» рассказывает о противостоянии двух фантастических городов Пилтовер и Заун, а также о двух сёстрах, оказавшихся по разные стороны конфликта. Все локации и персонажи для шоу взяты из популярной онлайн-игры League of Legends.
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