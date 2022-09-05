Лос-Анджелес, США, 5 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Популярный анимационный сериал «Аркейн», созданный по мотивам игровой вселенной League of Legends, стал первым анимационным стриминговым шоу, получившим премию «Эмми». Об этом пишет издание Eurogamer.

Цитата из мультсериала «Аркейн» «Аркейн»

«Аркейн» получил награду в категории «Лучшая анимационная программа». Конкуренцию ему составляли «Симпсоны», «Рик и Морти», «Закусочная Боба» и «Что, если…?».

Напомним, что «Аркейн» рассказывает о противостоянии двух фантастических городов Пилтовер и Заун, а также о двух сёстрах, оказавшихся по разные стороны конфликта. Все локации и персонажи для шоу взяты из популярной онлайн-игры League of Legends.