Москва, 5 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX (XXVIII) Национального диабетологического конгресса с международным участием «Сахарный диабет и ожирение — неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века», сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что вопросы диагностики, профилактики, лечения сахарного диабета и его осложнений чрезвычайно актуальны и заслуживают самого пристального внимания.

«Конгресс поспособствует конструктивному диалогу и обмену опытом, определит перспективы развития диабетологии на ближайшие годы», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам успехов в их благородной подвижнической миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные получили первую опытную партию препарата для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета.

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