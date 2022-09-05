Симферополь, 5 сентября 2022, 10:55 — REGNUM Культовые объекты федерального значения «Мечеть и медресе (1314 года)» будут переданы в собственность Духовного управления мусульман Крыма, сообщили 5 сентября в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Решение принято на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений религиозных организаций о передаче им имущества религиозного назначения, находящегося в собственности Республики Крым.
Речь идёт об объекте, известном как мечеть хана Узбека — старейшей мечети Европы, расположенной в городе Старый Крым. Мечеть была заложена в 1314 году и до сих пор является действующей.