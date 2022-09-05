Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:55 — REGNUM На теле ребёнка, погибшего в результате пожара на Урале, не обнаружено повреждений. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Пожар Pexels

«Мальчик, скорее всего, отравился продуктами горения», — сказал Горелых.

Он добавил, что соседи извлекли ребёнка из горящего дома, но прибывшие медики не смогли его спасти. Мать мальчика была пьяна. Её госпитализировали с ожогами 20% тела.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 4 сентября. По предварительным данным, он возник из-за неосторожного обращения с огнём. На месте трагедии было обнаружено большое количество окурков. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

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