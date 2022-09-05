* запрещённая в России организация

Кабул, 5 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Документы, полученные Afghanistan International, показывают, что член «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате атаки американского беспилотника в районе Демазанг в западной части Кабула.

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

Информированный источник сообщил, что целью атаки был Абу Хасан Муджахид, видный член «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе атаки две машины, бронированный джип Toyota Land Cruiser и пикап Toyota Hilux, были атакованы на двух разных улицах. По словам собеседника, вместе с членом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты ещё четыре человека: Саид Мохаммад Мубарез, Джихадулла Фарахи, Хиджрат Куреши и Абу Омар Логари.

По информации источника, Муджахид, приехавший в Афганистан из Египта два с половиной месяца назад, работал в центре подготовки сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Логаре и прибыл в Кабул в день нападения.

Собеседник телеканала добавил, что Абу Хасан Муджахид встретился с командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Мохаммад Шах и ночью направлялся в дом видного чиновника талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда подвергся атаке.

Некоторые местные источники также сообщали, что в районе Демазанг была совершена атака беспилотника, но представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ответили на неоднократные запросы Afghanistan International, хотя один источник в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил, что БПЛА выпустил четыре ракеты.