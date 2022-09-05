Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM За август 2022 года средства фотовидеофиксации выявили около миллиона нарушителей ПДД в Санкт-Петербурге. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

Дорожные знаки, светофор, ПДД Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Большая часть выявленных нарушений — 93,6% — относится к превышению максимально допустимой скорости. На втором месте — проезд на красный свет (включая стоп-линию). Также среди зафиксированных нарушений - движение и остановка на полосе, которая предназначена только для маршрутных транспортных средств. Меньше всего среди выявленных нарушителей так называемых «обочечников».

В Петербурге имеется более 680 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 44 комплекса передвижного формата. При этом до конца года их общее число возрастёт до 900 штук, в 2023 году — до 1200 камер.

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