Москва, , 10:50 — REGNUM У российского рынка свинины есть серьезный потенциал роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы Национального рейтингового агентства о том, что в РФ в 2022 году может увеличить производство свиней до 6 млн тонн и обновить рекорд 2021 года.

Свинина Stuart Webster

«Потенциал роста рынка есть. Увеличить спрос на свиноводческую продукцию может сокращение разницы в оптовой стоимости свинины (полутуши) и мяса птицы (тушка бройлера). Сейчас разница составляет 125%, и это минимальное значение за 15 лет, — сказала Лебединская — Однако цены могут скоро скорректироваться вверх, так как спрос подстегнут индексации пенсий, детских пособий и т.п. Кроме того, из-за низкой рентабельности с рынка могут уйти малоэффективные предприятия».

При этом она отметила, что жаркая летняя погода, сезон загородного отдыха и шашлыка увеличили надежды производителей.

«Но есть и негативные моменты: в свиноводстве важны корма. Несмотря на то, что за полгода с Россией прекратили работу 50 поставщиков кормовых добавок (небольшие производители, доля которых на внутреннем рынке кормовых добавок достигала 6,5%), часть потерь удалось компенсировать ростом поставок малазийской компании «Бритц» и китайской «Юнисплендор». Общий объём поставок составил всего 68 тыс. т., что на 15,5% меньше, чем в прошлом периоде. Кроме того, в связи с продлением периода обнуления ввозных пошлин осложнилась ситуация с аминокислотами», — отметила Лебединская.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в РФ изменились цены на мясо.