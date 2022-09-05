Москва, , 10:50 — REGNUM В школах в 23 регионах России с 1 сентября 2022 года открылись 126 специализированных инженерных классов по профилю судо- и авиастроения. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Судостроение Aoosk.ru

Уточняется, что дополнительные занятия в таких классах будут идти после уроков, также к процессу обучения будут подключены университеты и профильные предприятия.

При этом школьников также ожидают экскурсии в лаборатории и на производство, инженерные соревнования и научные конференции, практические занятия и эксперименты.

Также указывается, что задачей проекта является формирование у школьников интереса к техническому творчеству и помощь им в том, чтобы они могли сориентироваться во множестве инженерных направлений, а также дать учащимся возможность попробовать такую профессию на практике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод по производству силикатных кирпичей начал 1 сентября работать в городе Саянске Иркутской области.