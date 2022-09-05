Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Скандально известный американский интернет-форум Kiwi Farms перешёл на российские серверы после того, как его заблокировал провайдер Cloudflare. Об этом пишет издание Kotaku.

Интернет Rock1997

Заявление о переходе Kiwi Farms на российские серверы сделал аналитик национальной безопасности NBC и бывший заместитель директора ФБР по контрразведке Фрэнк Фильюцци. Он утверждает, что подобный шаг может превратить сайт «в усиливающуюся угрозу внутреннего террора».

Представители Kiwi Farms пока никак не прокомментировали это заявление.

Напомним, что Kiwi Farms — это популярный американский интернет-форум, пользователи которого объединяются для коллективного троллинга и киберпреследования разных лиц. Ему приписывают вину в суициде, как минимум, трёх человек и множество разбирательств на почве ненависти.