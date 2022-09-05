Пенза, 5 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. По-прежнему нагнетает человеконенавистническую идеологию по отношению к нашей стране б. УССР. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Судя по содержанию учебников и образовательным программам, педагоги б. УССР должны достичь главной цели — основательно привить детям русофобию, считает депутат.

По словам Руденского, в новом учебном году на уроках истории школьники [на территории б. УССР] почти ничего не узнают о мировой истории, зато, видимо, многое почерпнут об «истории великих укров, выкопавших Черное море», и о том, что реформы Петра Первого проведены руками соотечественников на временно оккупированных территориях. А главный акцент на уроках истории будет направлен на формирование у детей русофобии. Вторит киевскому режиму и польская образовательная система.

«Чем больше педагоги будут вбивать в души детей ненависть, тем меньше шансов воспитать из них чутких, душевных, творческих людей. Хотя зачем сейчас самостийной [б. УССР] творчество и душевность. Ей нужны идеальные солдаты, как в свое время нацистской Германии», — написал Руденский в своем телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM передавало заявление Руденского о том, что на освобождённой от нацистов территории б. УССР один за другим происходят террористические акты, в городах и посёлках Донецкой и Луганской народных республик и уже на российской земле.

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