Владивосток, 5 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В посёлке городского типа Новобурейский в Амурской области появится путепровод. Возвести его намерены к 2024 году, стоимость реализации проекта оценивается в 2,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

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Соглашение о возведении путепровода подписали на полях VII Восточного экономического форума правительство Приамурья и АО «Бамтонельстрой-Мост». Протяжённость объекта будет составлять более 3 км. Предполагается, что реализация этого проекта позволит значительно разгрузить транспортные потоки в Новобурейском и снизить аварийность. Финансировать возведение путепровода намерены ДОМ. РФ и Газпромбанк.

«Мы неоднократно поднимали на федеральном уровне проблему того, что наземные переезды через Транссибирскую магистраль опасны. Направили в Росавтодор предложения по строительству 11 путепроводов в области, 10 из которых будут проходить над Транссибом. В приоритете путепроводы в Серышево, Завитинске и Новобурейске. Опыт подрядчика и поддержка федеральных властей позволят построить путепровод в пгт Новобурейский в короткие сроки — он должен быть готов уже в 2024 году», — отметил губернатор области Василий Орлов.

Уже получены положительные заключения экспертизы также на строительство путепроводов в Серышево и Белогорске, до конца года, возможно, также будет одобрено возведение аналогичных объектов в Возжаевке, Завитинске и Благовещенске.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «ЭкоЭнерджи Групп», агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию Дальнего Востока подписали на VII ВЭФ соглашение о строительстве двух объектов по преобразованию солнечной энергии в электрическую. Восточный экономический форум начался 5 сентября во Владивостоке.