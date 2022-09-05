Нур-Султан, , 10:45 — REGNUM Казахстан импортирует из России около 100 тыс. тонн дизельного топлива, чтобы не было его дефицита в стране. Об этом 5 сентября объявил в ходе пресс-конференции министр энергетики республики Болат Акчулаков.

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«Отгрузки уже начались. Этим вопросом занимается компания «Казмунайгаз». Мы в скором времени ожидаем первую партию импортного дизельного топлива», — сказал глава минэнерго.

Министр отметил, что потребление дизтоплива в Казахстане растёт почти ежегодно. Ранее премьер-министр республики Алихан Смаилов поручил первому вице-премьеру правительства Роману Скляру создать специальную комиссию, которая будет следить, за рынком горючесмазочных материалов.

Стоит отметить, что дефицит дизельного топлива в Казахстане также был осенью 2021 года. Тогда в РФ было закуплено 100 тыс. горючего.

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