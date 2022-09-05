Брюссель, 5 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Власти ЕС планируют наделить себя широкими полномочиями для того, чтобы обязать предприятия создавать запасы товаров и разрывать контракты на поставку в случае острого кризиса, подобного пандемии COVID-19, как сообщает Financial Times.

dimitrisvetsikas1969 Европейская комиссия

Законопроект, с которым ознакомилась Financial Times, предоставит Европейской комиссии значительную свободу действий для объявления чрезвычайной ситуации, что повлечет за собой ряд интервенционистских мер, направленных на предотвращение дефицита продукции в критически важных отраслях.

Однако предприниматели, ознакомившиеся с планом, призванным защитить единый рынок от потрясений, недовольны.

«Мы были бы очень озабочены, если бы это предложение было принято в такой интервенционистской форме, — сказал директор по внутреннему рынку в конфедерации европейского бизнеса BusinessEurope Мартинас Барисас. — Оно может обязать государства отменить контрактное право, заставить компании раскрывать коммерчески важную информацию, делиться своими запасами продукции или диктовать, что им производить, в случае любого вида кризиса, который определит комиссия».

Наибольшую тревогу у предприятий вызывает система «приоритетных заказов», в рамках которой Брюссель может устанавливать, что компаниям производить и кому это продавать, и это может заставить их нарушить уже заключенные контракты.

По словам Барисаса, компании согласились с предложением о создании механизма, который предотвратит повторение сбоев, возникших во время пандемии COVID-19, когда некоторые страны — члены ЕС закрыли границы и ограничили экспорт. Однако, по его словам, компании считают, что нынешний план идет слишком далеко и должен дать бизнесу больше гибкости.

Существует и внутренняя оппозиция плану, и он еще может измениться.

«Этот инструмент предполагался как целевой по масштабу, чтобы устранить риск фрагментации единого рынка в случае масштабного кризиса. Теперь же он превращается в спрута плановой экономики, который воображает, что может протянуть свои щупальца через глобальные цепочки поставок и контролировать их», — сказал один из чиновников ЕС.

«Мы много черпали вдохновения у американцев, — сказал другой чиновник, имея в виду работу над документом. — Мы не перечисляем [конкретные] товары, потому что не знаем, каким будет следующий кризис. Но, разумеется, мы не говорим о йогурте. Они [товары] должны быть жизненно важными для экономической и социальной активности единого рынка».