Иркутск, 5 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Завод по производству силикатных кирпичей начал 1 сентября работать в городе Саянске Иркутской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это первое такое производство в Восточной Сибири и в церемонии его открытия принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«До сих пор силикатные изделия в Иркутскую область привозили из других регионов, местное производство, безусловно, позволит значительно сэкономить. Сегодня в развитие строительной отрасли региона вкладывается большое финансирование, в том числе федеральное, — более 30 млрд рублей. У нас большие проекты по строительству жилья для детей-сирот, для молодых семей и многое другое. Силикатный кирпич, который будут производить здесь, используют как при фасадных работах, так и при формировании стен, что позволит в кратчайшие сроки реализовать масштабные строительные объекты», — отметил в ходе церемонии глава региона.

При этом новый завод на 90% оснащён отечественными технологиями и оборудованием, превосходящими зарубежные по производительности, экономичности и энергоэффективности. Так, удельные затраты электроэнергии снижены в три раза по сравнению с иностранными аналогами, а производство полностью автоматизировано.

Также известно, что на первом этапе предприятие планирует производить 35 млн условного кирпича ежегодно, а затем увеличить его до 70 млн условных единиц в год.

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